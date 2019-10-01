BM raportörü: Suudi Veliaht Prens, Kaşıkçı cinayetinde sorumluluktan kaçıyor

BM raportörü: Suudi Veliaht Prens, Kaşıkçı cinayetinde sorumluluktan kaçıyor

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu üstlendiğini söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "sorumlu bir devlet adamı" olmamakla suçladı

01.10.2019 19:16
BM raportörü: Suudi Veliaht Prens, Kaşıkçı cinayetinde sorumluluktan kaçıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu üstlendiğini söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "sorumlu bir devlet adamı" olmamakla suçladı.


Bin Selman'ın geçtiğimiz günlerde bir Amerikan televizyonuna yaptığı açıklamalara ilişkin Twitter üzerinden yorumlarda bulunan Callamard, "Birincisi, bu açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bir devlet cinayeti olduğuna dair kesin bir tanıma var." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et