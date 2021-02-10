BM Raportörü Lawlor, BAE'nin 3 insan hakları savunucusuna işkence yapmasından korktuğunu açıkladı
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BM Raportörü Lawlor, BAE'nin 3 insan hakları savunucusuna işkence yapmasından korktuğunu açıkladı

10.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:28
BM Raportörü Lawlor, BAE'nin 3 insan hakları savunucusuna işkence yapmasından korktuğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 hapis cezasına çarptırılan 3 insan hakları savunucusunun işkenceye maruz kalmasından korktuğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 hapis cezasına çarptırılan 3 insan hakları savunucusunun işkenceye maruz kalmasından korktuğunu bildirdi.

Lawlor, yaptığı yazılı açıklamada, "İnsan hakları savunucularına, insan hakları çalışmalarıyla bağlantılı olarak uzun süreli hapis cezası verilmesi, sürdürülemez bir uygulamadır ve görev sürem boyunca öncelik vereceğim bir konudur." ifadesini kullandı.

Lawlor, BAE'de, Muhammed el-Roken, Ahmed Mansur ve Nasır bin Ghaith'in, "BAE yönetimini insan haklarına saygı duymaya çağıran şiddet içermeyen ve meşru çağrılarından" dolayı hapse atılmakla kalmayıp hapishanede kötü muameleye maruz kaldıklarını aktardı.

"Aldığım raporlar, bu insan hakları savunucularının maruz kaldığı koşulların ve uzun süreli hücre hapsi gibi muamelelerin insan hakları standartlarını ihlal ettiğini ve işkence teşkil edebileceğini gösteriyor." ifadesini kullanan Lawlor, bu kişilerin kendilerine yapılan kötü muameleleri protesto etmek için farklı hapishanelerde günlerce açlık grevi yaptığını kaydetti.

Lawlor, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan aktivistlerin serbest bırakılması için BAE yetkililerine çağrı yaptı.

BAE'de temel özgürlüklerin baltalandığı ve "sivil alanın daralmaya" devam ettiği değerlendirmesinde bulunan Lawlor, hapisteki 3 insan hakları savunucusunun işkenceye maruz kalmasından korktuğunu belirtti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları ve BM özel raportörleri, ülkedeki insan hakları ihlalleri ve hapishanelerdeki işkence iddialarından dolayı sık sık BAE'yı kınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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