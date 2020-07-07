BM Raportörü Callamard: "Süleymani'nin öldürülmesi hukuksuz" Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini araştırmakla görevlendirilen BM Özel raportörü Agnes Callamard, ABD'nin silahlı bir insansız hava aracıyla saldırı düzenleyerek Süleymani'yi öldürmesinin "hukuksuz" olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini araştırmakla görevlendirilen BM Özel raportörü Agnes Callamard, ABD'nin silahlı bir insansız hava aracıyla saldırı düzenleyerek Süleymani'yi öldürmesinin "hukuksuz" olduğunu açıkladı.

BM İnsan Hakları Konseyi 44. oturumu kapsamında sunulan bir raporda İranlı General Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz Ocak ayında öldürülmesine dair yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar yayınlandı. BM tarafından Süleymani'nin öldürülmesini araştırmakla görevlendirilen BM Özel raportörü Agnes Callamard, ABD'nin silahlı bir insansız hava aracıyla saldırı düzenleyerek Süleymani'yi öldürmesinin "hukuksuz" olduğunu açıkladı. 39 sayfalık raporda Süleymani'nin ABD tarafından BM şartı ve uluslararası hukukun ihlal edilerek öldürüldüğü ifade edildi.

"Keyfi bir öldürme"

Raporda, "ABD'nin bugüne kadar sunduğu kanıtlar ışığında, General Süleymani'nin hedeflenmesi ve ona eşlik edenlerin ölümleri BM şartı uyarınca ABD'nin sorumlu olduğu keyfi bir öldürme oluşturmaktadır. Bu saldırı BM şartının 2 (4) maddesini ihlal etmiştir. Söz konusu saldırının gerekçesi olarak devam eden veya yakın bir saldırıya ilişkin yeterli kanıt bulunmuyor" dendi. Raporda, "General Süleymani'nin ABD'nin çıkarlarına özellikle Irak'ta acil eylemin gerekli olduğu ve haklı çıkacağı yakın bir saldırı planladığına dair hiçbir kanıt sunulmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

"ABD tarafından atılan adım yasal değildi"

Raporun sonuç kısmında ABD'nin böyle bir saldırıyı dayandıracak yeterli kanıt sunamadığı, herhangi bir tehdit durumuna karşı uluslararası toplumdan yardım istemediğinin altı çizildi. Raporda, "General Süleymani, Suriye ve Irak'ta İran askeri stratejisinden ve eylemlerinden sorumluydu. Ancak hayata karşı yakın bir tehdit bulunmadığından, ABD tarafından atılan adım yasal değildi" dendi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA