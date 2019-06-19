BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı

BM Raportörü Callamard, açıkladığı Kaşıkçı Raporu'nda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır.

BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı

BM Raportörü Callamard, açıkladığı Kaşıkçı Raporu'nda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Dunya.com

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