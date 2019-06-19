BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıkladı.

Kaşıkçı Raporu'nda, şu ifadelere yer verildi:

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var."

GUTERRES KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN CEZAİ SORUŞTURMA BAŞLATMALI

BM Özel Raportörü Callamard, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA