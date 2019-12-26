BM Raportörü Callamard: Kaşıkçı cinayetinde beyin takımına ulaşılamadı
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BM Raportörü Callamard: Kaşıkçı cinayetinde beyin takımına ulaşılamadı

Callamard, Kaşıkçı davasında sanıklar hakkındaki kararın açıklanmasının ardından tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

26.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:42
BM Raportörü Callamard: Kaşıkçı cinayetinde beyin takımına ulaşılamadı

(BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci davasında 5 sanık hakkında "idam kararı" verilmesi ve "infaz emrini verenlerin cezalandırılmamasının" kendisinde çifte şok etkisi yarattığını bildirdi.


Callamard, Kaşıkçı davasında sanıklar hakkındaki kararın açıklanmasının ardından tepkilerini sürdürmeye devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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