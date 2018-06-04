BM Raportörü Alston ABD'yi Suçladı

BM Özel Raportörü Philip Alston, "Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde yoksulluk içinde yaşayan 40 milyon insanın bulunması ve üçüncü dünya ülkeleri koşullarında 5 milyondan fazla kişinin yaşaması gaddarca ve insanlık dışıdır.

BM Raportörü Alston ABD'yi Suçladı

BM Özel Raportörü Philip Alston, "Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde yoksulluk içinde yaşayan 40 milyon insanın bulunması ve üçüncü dünya ülkeleri koşullarında 5 milyondan fazla kişinin yaşaması gaddarca ve insanlık dışıdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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