BM Raportörü Alston ABD'yi Suçladı
BM Özel Raportörü Philip Alston, "Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde yoksulluk içinde yaşayan 40 milyon insanın bulunması ve üçüncü dünya ülkeleri koşullarında 5 milyondan fazla kişinin yaşaması gaddarca ve insanlık dışıdır.
BM Özel Raportörü Philip Alston, "Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde yoksulluk içinde yaşayan 40 milyon insanın bulunması ve üçüncü dünya ülkeleri koşullarında 5 milyondan fazla kişinin yaşaması gaddarca ve insanlık dışıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com