BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı...
BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı'nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi.
BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı'nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi." - NEW YORK
Kaynak: İHA
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