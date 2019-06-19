BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı...

BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı...

BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı'nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi.

BM Raportörü Agnes Callamard:

BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı'nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi." - NEW YORK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et