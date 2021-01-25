BM raportörlerinden Sri Lanka'ya "Kovid-19 kurbanı Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasını durdur" çağrısı
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BM raportörlerinden Sri Lanka'ya "Kovid-19 kurbanı Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasını durdur" çağrısı

25.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:10
BM raportörlerinden Sri Lanka'ya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları özel raportörleri, Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasının ülkedeki Müslümanların ve diğer azınlıkların inançlarına aykırı olduğunu belirterek, uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları özel raportörleri, Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasının ülkedeki Müslümanların ve diğer azınlıkların inançlarına aykırı olduğunu belirterek, uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Dr. Ahmed Şahid'in de aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı, ortak yazılı açıklamayla Sri Lanka'yı kınadı.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin cesetlerinin yakılması için dayatmada bulunulmasının insan hakları ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Uzmanlar, Sri Lanka veya diğer ülkelerde cesetlerin gömülmesinin Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin artmasına yol açtığına dair tıbbi veya bilimsel kanıt bulunmadığının altını çizdi.

Açıklamada, çoğunluğu Müslüman azınlıktan olmak üzere 21 Ocak 2021 itibariyle ülkede Kovid-19 nedeniyle 274 kişinin öldüğü aktarıldı.

Tüm cesetlerin yakıldığı belirtilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün, "cesetlerin yakılmasının salgının yayılmasını engellediğini gösteren hiçbir kanıt olmadığını" yinelediğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, ülkedeki uygulamanın mevcut şiddetinin hoşgörüsüzlüğü, korkuyu, güvensizliği ve nefreti körükleyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Salgının yarattığı ciddi halk sağlığı sorunlarına karşı uyanık olmalıyız ama Kovid-19 önlemleri ölülerin onuruna, kültürel ve dini geleneklerine, inançlarına ve ailelerine saygı duymalı ve onları korumalıdır. Ülkedeki Müslümanlara ve diğer azınlıklara yönelik zulüm anlamına gelen ayrımcılığa, saldırgan milliyetçiliğe ve etnik merkezciliğe dayalı bu tür halk sağlığı kararlarının uygulanmasına üzülüyoruz."

BM Özel raportörleri, Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle ölen Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasının ülkedeki Müslümanların ve diğer azınlıkların inançlarına aykırı olduğunu vurguladı, uygulamaya son verilmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Sri Lanka Hükümeti'ni, çok güçlü bir şekilde, Kovid-19 kurbanlarının cesetlerinin zorla yakılmasını durdurmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

- 20 günlük bebeğin cenazesi yakıldı

Sri Lanka'da geçen sene mart ayında alınan kararın ardından aralarında 20 günlük bir bebeğin de olduğu 100'den fazla Müslümanın cesedi ailelerine verilmeden yakılmıştı.

Uygulamaya tepki gösteren Müslümanların açtığı dava, Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, cesetlerden yer altı sularına virüs bulaşabileceğini iddia ederek uygulamayı savunmuş, Dünya Sağlık Örgütü böyle bir tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

Halkın çoğunluğu Budist olan Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu Müslümanlar ve yaklaşık yüzde 7'sini Hristiyanlar oluşturuyor. Ülkede, şimdiye kadar 65 binden fazla Kovid-19 vakası ve 283 ölüm kayda geçti.

İnsan hakları örgütleri, cesetleri yakma politikasının, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa liderliğindeki Budist çoğunluk hükümetinin, ülkenin Müslüman toplumuna yönelik sürdürdüğü saldırının bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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