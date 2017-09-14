Bm, Rakka'daki 15 Bin Sivil İçin Endişeli

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Suriye'nin Rakka kentinde 15 bin sivilin güvenliği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Bm, Rakka'daki 15 Bin Sivil İçin Endişeli

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Suriye'nin Rakka kentinde 15 bin sivilin güvenliği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com