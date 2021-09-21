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BM: Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 4 göçmenin donarak ölmesi şok edici

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
BM: Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 4 göçmenin donarak ölmesi şok edici

Birleşmiş Milletler (BM), Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 2'si Iraklı 4 göçmenin donarak ölmesinin şok edici olduğunu ve olaydan büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 2'si Iraklı 4 göçmenin donarak ölmesinin şok edici olduğunu ve olaydan büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan ortak yazılı açıklamada, Polonya ve Belarus sınırında yaşanan trajedi nedeniyle dehşete düşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 4 göçmenin yaşamını yitirmesinin şok edici olduğu ve olaydan büyük üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Tüm kurbanların uyrukları henüz doğrulanmadı ancak 2 Irak uyruklunun hipotermiden (vücut ısısının düşmesinden) dolayı öldüğü bildirildi." ifadesine yer verildi.

IOM ve BMMYK, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dilerken, trajediye ilişkin derhal soruşturma açılmasını istedi.

"Sınırdaki göçmenlere acil barınak sağlayın"

Açıklamada, her iki ülke sınırındaki göçmenlerin geri itildiğine dair haberler in endişeyle takip edildiğinin altı çizildi.

Grup halindeki göçmenlerin sınır bölgesinde haftalarca mahsur kaldığı, herhangi bir yardım, sığınma veya temel hizmete erişim sağlayamadığı belirtilen açıklamada, pek çok göçmenin hipotermiye maruz kaldığı, bazılarının da bataklıktan kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kış mevsiminin yaklaştığına işaret edilerek, bölgedeki göçmenlere acilen barınak, su, gıda ve tıbbi yardım sağlanması çağrısı yapıldı.

Polonya ve Belarus sınırında göçmen krizi yaşanıyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin doğu sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 3 göçmenin cesedine ulaştığını, göçmenlerin donarak yaşamlarını yitirdiklerini bildirmişti.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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