BM polis şiddeti konusunda Almanya'dan açıklama talep etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM polis şiddeti konusunda Almanya'dan açıklama talep etti

BM polis şiddeti konusunda Almanya'dan açıklama talep etti
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı Berlin'de düzenlenen gösterilerde polisin şiddet kullanması nedeniyle Almanya'dan açıklama talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı Berlin'de düzenlenen gösterilerde polisin şiddet kullanması nedeniyle Almanya'dan açıklama talep etti.

Alman medyasında yer alan haberlerde, İsviçreli hukuk profesörü Nils Melzer, Alman hükümetinden Berlin'deki protestolarda orantısız güç kullandığı ve insanlık dışı tutum sergilediği iddiasıyla polis hakkında açıklama istedi.

Melzer, polisin gösterilerde insan haklarını ihlal ettiğine dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirterek, "Endişe verici görüntüler var." dedi.

Bir polis memurunun, bir kadını boynundan yakalayıp yere ittiği videoya atıfta bulunan Melzer, "Kadın ölebilirdi." ifadesini kullandı.

Melzer görüntülerde kadından kaynaklanan bir tehlike olmamasına rağmen, polisin sadece idari bir suçu önlemek yerine bir nefsi müdafaa tekniği kullanmasını eleştirdi.

Her bir vakanın kapsamlı şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydeden Melzer, "Polis memurları tarafından yapılan her açık kural ihlalinin ciddi sonuçları olmalı. Siyasi sorumlular bu olayları hafife almamalı. Polisin savunmasız göstericilere karşı sadece bazen yaşamı tehdit edecek şekilde harekete geçmesi kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümetinin, Melzer'in talebine 60 gün içinde cevap vermesi gerektiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

BM Geçici Görev Gücünden 'Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli' uyarısı
BM Geçici Görev Gücünden "Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli" uyarısı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Seda Sayan Gülben Ergen
Spor Metin Oktay Caner Erkin Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM polis şiddeti konusunda Almanya'dan açıklama talep etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 13:41:07. #1.16#

title