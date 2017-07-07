BM Parametrelerinde Çözüm Olmayacağı Ortaya Konmalı'

KKTC Başbakanı Özgürgün, BM yetkililerinin Kıbrıs'ta artık yerleşmiş BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunamayacağını açık şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, Abe'yi açık açık uyardı: FETÖ Japonya'da her kılığa giriyor
Bahçeli, Avrupa'ya esti gürledi: İp inceldiği yerden kopmalıdır!
Sakarya'daki vahşette anne ve bebeğini katleden caniler tutuklandı
Atatürk Havalimanı'nda bomba paniği!
Fenerbahçe'de Volkan Şen dönemi resmen bitti
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Gören model sanıyor ama o şu an askerde nöbet tutuyor!
TV programında öğrendi! Baba olduğuna sevinirken DNA raporuyla yıkıldı
Çocuklarını evde bırakıp, genç sevgili ile tatile çıktı
Kocaman, yıldız ismin üstünü çizdi: Takımda istemiyorum
Çocuklar Duymasın'ın basmalı Emine'si bikinisiyle plajı yaktı
İşte Sakarya'da anne ve bebeğini katleden canilerin ilk sözleri!
Demir kapının altında kalan 4 yaşındaki Eren feci şekilde can verdi!
Canlı yayında "Sneijder gidiyor" mesajı verdi
TMSF 41 milyar liralık dev oldu