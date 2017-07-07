BM Parametrelerinde Çözüm Olmayacağı Ortaya Konmalı'

KKTC Başbakanı Özgürgün, BM yetkililerinin Kıbrıs'ta artık yerleşmiş BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunamayacağını açık şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi.

BM Parametrelerinde Çözüm Olmayacağı Ortaya Konmalı'

KKTC Başbakanı Özgürgün, BM yetkililerinin Kıbrıs'ta artık yerleşmiş BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunamayacağını açık şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com