BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir
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BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terör gibi yeni terör saldırılarını beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir
06.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:02

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terör gibi yeni terör saldırılarını beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

Guterres, BM terörle mücadele haftası kapsamında yaptığı konuşmada, DEAŞ, El-Kaide ve bağlantılı gruplarla, Neonaziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret gruplarının bölünme ve yerel çatışmalardan çıkar sağlamaya çalıştığına dikkati çekti.

DEAŞ'ın hala Suriye ve Irak'ta yeniden yapılanmaya çalıştığını belirten Guterres, "Pandemi, dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terörizm gibi yeni terör saldırılarına karşı zayıf noktalarımızı gösterdi." dedi.

Guterres, terörün de virüs gibi sınır tanımadığının altını çizerek bu sorunun ancak ortak hareketle çözülebileceğini vurguladı ve istihbarat paylaşımına gerek duyulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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