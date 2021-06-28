BM Özel Temsilcisi Wennesland, Gazze'ye elektrik sağlayacak yakıt teslimatından memnuniyetini dile getirdi
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BM Özel Temsilcisi Wennesland, Gazze'ye elektrik sağlayacak yakıt teslimatından memnuniyetini dile getirdi

BM Özel Temsilcisi Wennesland, Gazze'ye elektrik sağlayacak yakıt teslimatından memnuniyetini dile getirdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Gazze Elektrik Santrali için Katar'ın finanse ettiği yakıt teslimatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BİRLEŞMİŞ BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Gazze Elektrik Santrali için Katar'ın finanse ettiği yakıt teslimatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel Temsilcinin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki elektrik ihtiyacını karşılamak için Katar tarafından finanse edilen yakıt teslimatları, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ile Katar devleti arasında daha önceden yapılan anlaşma gereğince pazartesi günü yeniden başlayacak." denildi.

Açıklamada Wennesland'ın, "Durumu hafifletmek için atılan tüm adımları memnuniyetle karşılıyorum. BM, ateşkesi güçlendirmek ve Gazze halkına yardım etmek için tüm ilgili taraflar ve ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecek." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukaları nedeniyle, bölgeye elektrik temin eden tek santral olan Gazze Elektrik Santrali'nin üretiminde problemler yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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