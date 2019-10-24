BM Özel Temsilcisi: Suriye'de ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu haftaya toplanacak

BM Özel Temsilcisi: Suriye'de ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu haftaya toplanacak

BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’nin kuzeydoğusunda yapılan ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu'nun, önümüzdeki hafta Cenevre’de toplanacağını duyurdu

24.10.2019 22:13
BM Özel Temsilcisi: Suriye'de ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu haftaya toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılan ateşkesin "genel anlamda" işlediğini ve Anayasa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Cenevre'de toplanacağını duyurdu.


Geir Pedersen, bölgede muhalifleri destekleyen 7 Arap ülkesi ve ABD'nin de yer alacağı Batılı devletlerden temsilcilerin önümüzdeki cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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