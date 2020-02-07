BM Özel Temsilcisi Pedersen: İdlib'de sihirli bir çözüm yok ama uzlaşı sağlanabilir

07.02.2020 01:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:10

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "İdlib için sihirli bir çözüm varmış gibi davranamam ama uluslararası iş birliği ve ciddi bir girişimle çözüm bulunabileceğine inanıyorum." dedi.



BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı. Euronews.com'da Görüntüle