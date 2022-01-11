BM Özel Temsilcisi'nden, Yemen'e "örgütlü ve sürekli destek" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) ülkedeki barış çabalarının başarısı için Yemen'e örgütlü ve sürekli destek sağlamaya çağırdı.

BM Temsilcisi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Grundberg, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ve bir dizi üst düzey yetkiliyle görüşerek İngiltere ziyaretini tamamladı.

Grundberg, İngiliz yetkililerle görüşmesinde, Yemen'deki kötüleşen ekonomik durum, son zamanlarda yaşanan askeri gerginlik ve bunun çatışan taraflar arasındaki anlaşmazlığa barışçıl ve adil bir çözüm bulma şansı üzerindeki olumsuz etkisini ele aldı.

Özel Temsilci Grundberg, askeri tırmanışın sürdürülebilir çözümlere engel olduğunu vurgulayarak, "Yemenli taraflar, müzakere yoluyla şiddeti azaltmayı ve kapsamlı bir çözüme ulaşmanın yolunu bulmayı amaçlayan sürekli bir siyasi diyaloğa girmelidir." ifadelerini kullandı.

BM'nin bu süreci desteklemeye hazır ve istekli olduğunu kaydeden Grundberg, uluslararası toplumun ve BMGK üye ülkelerinin örgütlü ve sürekli desteğinin, bu çabaların başarısı için zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA - Son Dakika Haberleri

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