BM Özel Temsilcisi Griffiths: Suudi Arabistan'ın Yemen'deki siyasi çözüme bağlı kalması önemli
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BM Özel Temsilcisi Griffiths: Suudi Arabistan'ın Yemen'deki siyasi çözüme bağlı kalması önemli

12.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:56
BM Özel Temsilcisi Griffiths: Suudi Arabistan'ın Yemen'deki siyasi çözüme bağlı kalması önemli

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki siyasi çözüm sürecine bağlı kalmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki siyasi çözüm sürecine bağlı kalmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Griffiths, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman ile görüşmesinin ardından sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'de barışın önündeki engelleri aşma yollarını görüştüklerini ifade etti.

Griffiths, Suudi Arabistan'ın ve bölgenin, Yemen liderliğindeki müzakere yoluyla kapsamlı siyasi barış sürecine bağlı kalmasının, çatışmanın kalıcı olarak sona ermesi için son derece önemli olduğunu söyledi.

Suudi yetkili Halid bin Selman, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, dün akşam Griffiths ile Yemen'le ilgili gelişmeleri ve Suudi Arabistan'ın çabalarını görüştüğünü duyurmuştu.

BM, Yemen krizinin çözümü için yıllardır diplomatik düzeyde girişimlerde bulunuyor ancak bu girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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