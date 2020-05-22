BM Özel Temsilcisi Griffiths, Husilerle Yemen'deki durumu görüştü Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi heyeti ile Yemen'deki insani ve siyasi durumu görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi heyeti ile Yemen'deki insani ve siyasi durumu görüştü.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Griffiths, Husi heyeti ile video konferans aracılığıyla yaptığı görüşmede, ülkedeki insani ve siyasi durumun yanı sıra esirler, Sana Uluslararası Havaalanı, limanlar ve maaşların durumu gibi konuları ele aldı.

Görüşmede ayrıca, ateşkes, kapsamlı bir siyasi çözüm için istişareler konusunda gerekli hazırlıkların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele hususları da masaya yatırıldı.

İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, dün Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonu "savaş stratejisinden barış stratejisine geçmeye ve gerçek barış görüşmelerine katılmaya" çağırmıştı.

Yemen'deki gelişmeler

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle GGK'ya bağlı milisler arasında da çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA