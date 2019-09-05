Bm özel temsilcisi ankara'da

Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı
Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı
Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı
Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili AK Parti'den ilk tepki: Makam araçlarını bulamayınca hizmet araçlarını getirmiş
Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sınırı açarız" restine AB'den ilk yanıt: İyi niyetle hareket edileceğine inanıyoruz