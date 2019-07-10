BM Özel Raportörü'nden uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı

BM Özel Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Sessizlik, eylemsizlik ya da suç ortaklığı, sadece daha fazla adaletsizlik ve küresel istikrarsızlığa yol açar. Şimdi harekete geçme zamanı." çağrısında bulundu.

BM Özel Raportörü'nden uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı

BM Özel Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Sessizlik, eylemsizlik ya da suç ortaklığı, sadece daha fazla adaletsizlik ve küresel istikrarsızlığa yol açar. Şimdi harekete geçme zamanı." çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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