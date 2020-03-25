BM Özel Raportörü'nden Kaşıkçı iddianamesine övgü, ABD'ye "bildiklerini açıkla" çağrısı Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 20 sanık hakkında iddianame düzenlenerek, kamu davası açılmasından büyük memnuniyet...

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 20 sanık hakkında iddianame düzenlenerek, kamu davası açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin BM adına uluslarası soruşturmayı tamamlayan Callamard, Twitter'dan açıklama yaptı.

Özel Raportör Callamard, "İstanbul savcılığının, diğer 18 kişiyle birlikte Suudi Arabistan eski istihbarat başkan yardıcısı Ahmet bin Muhammed El Asırı ve eski kraliyet mahkemesi danışmanı Saud Al Kahtanı hakkında Kaşıkçı'yı kasten tasarlayarak öldürmekten dava açmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Şu an ihtiyacımız olan şey ABD'nin üzerine düşen görevi yapmasıdır." ifadesini kullanan Callamard, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi'nin Veliaht Prens Muhammed bin Selman dahil olmak üzere, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına ilişkin şimdiye kadarki gizli değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmak zorunda olduğunu vurguladı.

Callamard, Kaşıkçı cinayetinde adaletin zaman alsa da mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizdi, G20 ülkelerini bunun için göreve çağırdı.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik belgesini almak üzere 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda boğularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirilmişti.

Açıklamada, iddianamede, Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren şüpheliler Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı hapis cezası istendiği belirtilmişti.

İddianamede, en başından itibaren maktulü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket ederek Kaşıkçı'yı boğarak öldüren 18 şüpheli hakkında ise "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği aktarılan açıklamada, şüpheliler hakkında kamu davası açıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA