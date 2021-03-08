BM Özel Raportörü'nden İsviçre'de peçeyi yasaklayan referanduma "yobazlık" nitelemesi
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BM Özel Raportörü'nden İsviçre'de peçeyi yasaklayan referanduma "yobazlık" nitelemesi

08.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:38
BM Özel Raportörü'nden İsviçre'de peçeyi yasaklayan referanduma

Birleşmiş Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Şahid, İsviçre'de dün yapılan referandumda seçmenlerin, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini yüzde 51,2'lik oyla kabul etmesini, "Demokrasi örtüsü, altta yatan yobazlığı (bağnazlığı) gizleyemez.

Birleşmiş Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Şahid, İsviçre'de dün yapılan referandumda seçmenlerin, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini yüzde 51,2'lik oyla kabul etmesini, "Demokrasi örtüsü, altta yatan yobazlığı (bağnazlığı) gizleyemez." şeklinde nitelendirdi.

Şahid, Twitter'da, "Muslim Girl" adlı hesabın mesajını alıntılayarak referandum sonuçlarına ilişkin tepkisini dile getirdi.

İsviçreli seçmenlerin, din veya inanç özgürlüğünü ve kadınların ifade özgürlüğünü ihlal eden ve kadınlara karşı ayrımcılık yapan bir yasağa oy vermek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesini seçtiklerine dikkati çeken Şahid, "Demokrasi örtüsü, alta yatan yobazlığı (bağnazlığı) gizleyemez." nitelendirmesinde bulundu.

Twitter'da 40 binden fazla takipçisi olan "Muslim Girl" adlı kullanıcı da "İsviçre, peçe (nikap) ve burkayı yasaklamak için oy verdi. Herkesin yüz maskesi taktığı bir salgının ortasındayız ama İsviçre, Müslüman kadınların dini nedenlerden dolayı yüzlerini örtmesini yasaklamaya karar verdi. Ey İsviçre, hoşgörüsüzlüğün belli oluyor." ifadelerini kulandı.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulunmuştu.

Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yüzde 51,2'si dün yapılan referandumda, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini desteklemişti.

İsviçre'de burka giyen yok, sadece 30 kişi nikap giyiyor

Luzern Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, İsviçre'de burka kullanan Müslüman bulunmazken sadece 30 kişi nikap giyiyor.

Ülkede 2009'da yapılan referandum sonucu, halkın yüzde 57,5'i yeni minare yapımına karşı oy kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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