BM Özel Raportörü Lynk'ten, İsrail'in Filistin'deki işgalinin sona erdirilmesi için "uluslararası eylem" çağrısı
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BM Özel Raportörü Lynk'ten, İsrail'in Filistin'deki işgalinin sona erdirilmesi için "uluslararası eylem" çağrısı

BM Özel Raportörü Lynk'ten, İsrail'in Filistin'deki işgalinin sona erdirilmesi için 'uluslararası eylem' çağrısı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, insan hakları çerçevesine dayanan kararlı bir uluslararası eylem olmaksızın İsrail'in Filistin'deki işgalini sona erdirmeyeceğine dair ellerinde yeteri kadar delil ve rapor olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, insan hakları çerçevesine dayanan kararlı bir uluslararası eylem olmaksızın İsrail'in Filistin'deki işgalini sona erdirmeyeceğine dair ellerinde yeteri kadar delil ve rapor olduğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK), işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumda konuşan Lynk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sert ifadeler kullandı.

Lynk, Gazze'nin İsrail tarafından havadan, karadan ve denizden kapsamlı bir şekilde abluka altında tutulduğunu, küçük bir kara parçasında yaşamak zorunda bırakılan 2 milyon Filistinlinin korkunç bir şekilde topluca cezalandırıldığını vurguladı.

İsrail'in Gazze halkının temel özgürlükleri üzerindeki "Orta Çağ kısıtlamalarının" 14 yıldır devam ettiğine dikkati çeken Lynk, bu durumun insanlık adına "üzücü bir leke" olduğunu vurguladı.

Özel Raportör, 21 Mayıs'ta Filistin'de yaşanan şiddete ilişkin bir grup BM insan hakları uzmanıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soruşturma başlatılması çağrısında bulunduklarını anımsatarak, "Bu çağrıyı bugün tekrarlıyorum." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Konseyinin son 10 yılda işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumuna ilişkin dört büyük bağımsız rapor sunduğunu hatırlatan Lynk, "Bu raporların dördü de şu soruyu sormuştu; 'Hesap verebilirlik nerede?" diye konuştu.

Lynk, insan hakları çerçevesine dayanan kararlı bir uluslararası eylem olmaksızın İsrail'in Filistin'deki işgalini sona erdirmeyeceğine dair ellerinde yeteri kadar delil ve rapor olduğunu kaydetti.

BM insan hakları uzmanları, 21 Mayıs'ta yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese tüm tarafların saygı göstermesi ve sivillere yönelik saldırılar ile diğer ağır insan hakları ihlallerine ilişkin UCM tarafından soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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