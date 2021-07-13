BM Özel Raportörü Lynk, İsrail'in Filistinli bedevi ailelere ait evleri yıkmasını kınadı
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BM Özel Raportörü Lynk, İsrail'in Filistinli bedevi ailelere ait evleri yıkmasını kınadı

BM Özel Raportörü Lynk, İsrail'in Filistinli bedevi ailelere ait evleri yıkmasını kınadı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde yaşayan Filistinli bedevi ailelerin evlerini yıkmasını kınayarak İsrail'den hesap sorulması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde yaşayan Filistinli bedevi ailelerin evlerini yıkmasını kınayarak İsrail'den hesap sorulması çağrısında bulundu.

Lynk, işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumu konusunda yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, işgalci bir güç olarak, aktif silahlı operasyonlar sırasında askeri zorunluluk gerektirmedikçe Filistin mallarını tahrip etmesi kesinlikle yasaktır." ifadesini kullandı.

İsrail yıkımlarının yasa dışı ve zalimce olduğunu belirten Lynk, uluslararası topluma hesap verebilirlik ilkesini kullanması çağrısında bulunarak, "Çünkü bu olmadan, yasa dışı İsrail işgaline artan bir maliyet yüklemek dışında Filistinlilerin mağduriyetlerini sona erdirmek mümkün olmayacaktır." dedi.

BM raportörü, İsrail'in yer altı kaynaklarına erişimi kısıtlaması ve topraklarına el koyması nedeniyle Hımsa el-Bakia toplumunun savunmasız hale geldiğini vurgulayarak, İsrail'in uyguladığı politikaların Batı Şeria'yı fiilen ilhak etmesini daha da güçlendirmesinden başka bir şey olmadığını kaydetti.

İsrail güçleri, 7 Temmuz'da, Hımsa el-Bakia bölgesinde yaşayan Filistinli bedevi ailelere ait 27 yerleşim binasını, 38 adet de hayvanlara ait bazı dam ve su depolarını yıkmış, topluma ait bazı mallara da el koymuştu.

Yıkımdan dolayı 35'i çocuk 70 kişiyi kapsayan 11 aile yerinden edilmişti.

"Askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle Filistinli bedevi köylerinde yaşayan bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapan İsrail güçleri, Hımsa el-Bakia'da yaşayan Filistinlilerin evlerini yıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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