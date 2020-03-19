BM Özel Raportörü: "Filistinlilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için İsrail'in 'yasal... Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin temel sağlık hizmetlerinden yararlanmasının, İsrail hükümetinin "yasal yükümlülüğü" olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin temel sağlık hizmetlerinden yararlanmasının, İsrail hükümetinin "yasal yükümlülüğü" olduğunu belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yazılı açıklama yapan Lynk, İsrail'e uyarılarda bulundu.

Lynk, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze de dahil tüm Filistin topraklarında yaşayan halkın, Kovid-19 pandemisine karşı "doğru sağlık hizmetleri" almasının, başta İsrail hükümeti olmak üzere, Filistin yönetimi ve Hamas'ın uluslararası sorumluluğunda bulunduğunu ifade etti.

1949'da imzalanan ve 1950'de yürürlüğe giren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 56'ncı maddesine göre, işgalci güç olarak İsrail'in "bulaşıcı hastalıkların yayılmasıyla mücadele kapsamında gerekli tüm önleyici tedbirleri alması gerektiğini" vurgulayan Lynk, İsrail'e bu sorumluluğu yerine getirme çağrısı yaptı.

Lynk, "İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin temel sağlık hizmetlerinden yararlanması için İsrail'in 'yasal yükümlülüğü' var." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in sicili kabarık

Daha önce İsrail'in işgal altında yaşayan Filistinlilerin sağlık haklarını uluslararası sorumluluklarına aykırı bir şekilde "derinden ihlal ettiğini" anımsatan Lynk, hastalar ve sağlık çalışanlarının hareket özgürlüklerinin kısıtlanmasının Filistinlilerin sağlık hizmetlerine erişimini zaten tehlikeye attığını vurguladı.

Lynk, bölgede Kovid-19 vakaları tespit edilmesi durumunda, hastaların hastaneye ulaşamamasının ölümcül sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Gazze endişesi

"Kovid-19'un Gazze üzerindeki potansiyel etkisi konusunda özellikle endişeliyim" ifadesini kullanan Lynk, Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilan ettiği Kovid-19'dan önce bile Gazze'de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğine işaret etti.

Lynk, Gazze'de ilaç stoklarının sürekli yetersiz kaldığını, doğal su kaynaklarının kirlendiğini, elektrik kesintilerinin yaşandığını ve bölgede ağır yoksulluğun hüküm sürdüğünü kaydetti.

BM Özel Raportörü, İsrailli yetkilileri "pandemi sırasında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bağnazlık yapmamaya" davet etti.

Batı Şeria'da 44 kişi virüse yakalandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde virüs vakasının bulunmadığını ancak Batı Şeria'da 44 kişinin virüse yakalandığını duyurmuştu.

İsrail'de ise yeni tip koronavirüs vaka sayısı 529'a ulaştı.

Kaynak: AA