BM Özel Raportörü Douhan, Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldırmasından memnun
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BM Özel Raportörü Douhan, Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldırmasından memnun

07.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:02
BM Özel Raportörü Douhan, Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldırmasından memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Alena Douhan, Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldırmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ı da aynı yönde karar almaya davet etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Alena Douhan, Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldırmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ı da aynı yönde karar almaya davet etti.

BM Tek Taraflı Yaptırım Önlemlerinin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkileri Özel Raportörü Douhan, yaptığı yazılı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Suudi Arabistan'ın Katar ile kara, deniz ve hava sahası sınırlarını açma kararının kendisine "cesaret verdiğini" belirtti.

Kuveyt ve ABD'nin ara buluculuk çabalarını da takdir ettiğini vurgulayan Douhan, dört ülkenin, Haziran 2017'de Katar'a geniş kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsattı.

Douhan, yaptırımların Katarlıların en temel insan haklarını ihlal ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Katar ile dört devlet arasında devam eden yapıcı ilişkiyi memnuniyetle karşılıyor ve yakında başka olumlu adımlar da olacağını umuyorum. Suudi Arabistan Krallığı'nın Katar ile kara, deniz ve hava sahası sınırlarını açma kararı olumlu bir ilk adımdır. BEA, Bahreyn ve Mısır'ı da bu kararı takip etmeye çağırıyorum."

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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