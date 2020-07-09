BM Özel Raportörü Callamard: Türkiye'deki Kaşıkçı cinayeti davası adaletin sağlanması için önemli
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BM Özel Raportörü Callamard: Türkiye'deki Kaşıkçı cinayeti davası adaletin sağlanması için önemli

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin İstanbul 11.

BM Özel Raportörü Callamard: Türkiye'deki Kaşıkçı cinayeti davası adaletin sağlanması için önemli
09.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:21

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın adaletin sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Callamard, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 3 Haziran'da görülen duruşmayı takip için İstanbul'a gittiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'daki yargılamayı "parodi" olarak nitelendiren Callamard, Türkiye'de görülmeye başlayan Kaşıkçı davasının ise adaletin yerini bulması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Callamard, duruşma sayesinde uluslararası toplumun Türkiye'nin topladığı delillerden haberdar olacağına işaret ederek, "Burası (Türkiye'deki mahkeme) resmi bir platform. Basın değil, ben değilim ama resmi bir platform. Bu çok önemli." dedi.

Kaşıkçı cinayetinin dünya gündeminden düşmediğini dile getiren Callamard, "Medyanın, bir devletin 15 resmi görevlisinin, resmi amirlerinin emretmesiyle Kaşıkçı'yı parçalara ayırdığını, sonra da ortadan kaldırdığını unuttuğunu sanmıyorum. Medyanın yanı sıra sivil toplumun da bunu unuttuğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Japonya'nın Osaka kentinde geçen yıl düzenlenen G20 zirvesinde gülerek verdiği poza tepki gösteren Callamard, aynı sahnenin Riyad'da Kasım ayında gerçekleşecek G20 zirvesinde gerçekleşmemesi için hükümetlere uyarıda bulundu.

Callamard, "Hükümetlere, bu fotoğrafın gazetecilere yönelik şiddete karşı mücadele veren herkesin yüzüne atılan bir tokat olduğunu anımsatmak istiyoruz. O zaman Riyad'da bunu tekrarlamak vicdansızlıktır." diye konuştu.

Süleymani çıkışı

Callamard, İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında ölmesiyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin de bilgi verdi.

Süleymani'nin, özellikle Irak'ta ABD çıkarlarına yönelik muhtemel bir saldırı hazırlığında olmadığını belirten Callamard, Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin "hukuksuz" olduğunu savundu.

Suudi Arabistan'a "kadın aktivistleri serbest bırakın" çağrısı

Callamard, Cenevre'de devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 44. oturumunda üye ülkelere hitap ederken de Suudi Arabistan'daki kadın aktivistler ve insan hakları savunucularının Riyad'daki G20 zirvesi öncesi serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Callamard, 3 Temmuz'da İstanbul'da yaptığı açıklamada da Kaşıkçı davasında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını, Türkiye'deki davanın Suudi Arabistan'daki davadan çok daha şeffaf ve adil olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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