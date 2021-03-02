BM Özel Raportörü Callamard: "ABD'nin, Muhammed bin Selman'ı yaptırım listesine almaması son derece tehlikeli"
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BM Özel Raportörü Callamard: "ABD'nin, Muhammed bin Selman'ı yaptırım listesine almaması son derece tehlikeli"

02.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:18
BM Özel Raportörü Callamard:

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, ABD'de yayımlanan istihbarat raporunda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini onayladığının belirtilmesine rağmen, açıklanan yaptırım listesinde adının yer almamasının...

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, ABD'de yayımlanan istihbarat raporunda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini onayladığının belirtilmesine rağmen, açıklanan yaptırım listesinde adının yer almamasının "son derce tehlikeli ve sorunlu" olduğunu bildirdi.

BM adına Kaşıkçı cinayetini soruşturan Callamard, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın toplantısı düzenledi.

Yayımlanan istihbarat raporunun, "ABD'nin şeffaflığı açısından önemli bir gösterge olduğunu" belirten Callamard, bununla birlikte ABD'nin, Veliaht Prens Selman'ın cinayetteki rolüne ilişkin sorumluluğu konusundaki tutumunun ise "endişe verici" olduğunu söyledi.

Callamard, "ABD hükümetinin yapabileceği pek çok şey var. Yapamayacağı tek bir şey var; o da sessiz kalması ve (cinayete ilişkin) elde ettikleri bulgulara yönelik harekete geçmemesi." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, istihbarat raporunda kusurlu bulunmasına rağmen, ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasına tepki gösteren Callamard, kusurlu birine karşı ABD'nin bu tavrının "son derece tehlikeli ve sorunlu olduğunu" vurguladı.

Rapor 26 Şubat'ta yayımlanmıştı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak eski başkan Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu", 26 Şubat'ta yayımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aynı gün, Kaşıkçı cinayetinin yanı sıra Suud yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri gerekçesiyle ismi açıklanmayan 76 Suudi Arabistan vatandaşına, vize kısıtlaması yaptırımı uyguladıklarını açıklamıştı.

Rapora rağmen, Bin Selman'a yönelik herhangi bir adımın atılmaması eleştirilere neden olmuş, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün CNN'de, Biden yönetiminin, Bin Selman'a yaptırım uygulamaması kararını savunarak, "Suudilerle ortak konularda çalışma alanı bırakabileceğimize inanıyoruz." diye konuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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