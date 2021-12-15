BM, Özbekistan üzerinden Afganistan'a 40 ton insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletlerin (BM) Özbekistan üzerinden Afganistan'a 40 ton insani yardım gönderdiği bildirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Orta Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, BM'nin Özbekistan'ın Tirmiz şehri üzerinden Afganistan'a 40 ton insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yardımın UNHCR'nin Afganistan'a destek sağlama çabalarının ve ülke halkına hayati yardım sağlamaya yönelik operasyonunun bir parçası olduğu vurgulanırken, insani yardım sevkiyatının Özbekistan hükümetinin desteğiyle Tirmiz Kargo Merkezi'nde kurulan UNHCR insani yardım merkezinde tırlara yüklenerek Termez-Hayratan sınır kontrol noktasından Afganistan'a ulaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, insani yardımın mutfak takımı, plastik örtü ve diğer temel ihtiyaç ürünlerini içerdiği kaydedildi.

BM, ekimde de Tirmiz şehri üzerinden Afganistan'a 100 ton insani yardım göndermişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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