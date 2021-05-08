BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'nden Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi çağrısı
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BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'nden Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi çağrısı

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'nden Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, barış ve istikrar için Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi, siyasi ve dini liderlere de harekete geçmesi çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, barış ve istikrar için Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi, siyasi ve dini liderlere de harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Wennesland, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs ve çevresinde artan gerginlik ve şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirtti.

Tüm taraflara sorumlu davranma ve sakin kalma çağrısında bulunan Wennesland, "Barış ve istikrar için herkes Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı göstermeli. Siyasi ve dini liderler ise şimdi harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi sonucu 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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