BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine geri çekiyor

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.