BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine geri çekiyor
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) barış gücü misyonunda görev yapan Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine derhal geri çekeceğini açıkladı.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) barış gücü misyonunda görev yapan Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine derhal geri çekeceğini açıkladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanre Dujarric, günlük basın brifinginde, şimdiye kadar 30'un üzerinde cinsel istismar iddiası bulunduğunu belirtti.
Dujarric, OAC'deki BM barış gücü misyonunda görevli yaklaşık 450 Gabonlu askerin cinsel istismar iddialarının ardından geri çekileceğini ifade ederek, Gabon'u söz konusu karara ilişkin bilgilendirdiklerini söyledi.
OAC'deki BM barış gücü misyonu 2014'ten beri ülkede görev yapıyor.
AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri