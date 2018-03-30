BM Örgütleri Heyetinden Yemen'e Ziyaret

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı 8 kuruluştan oluşan bir heyet, Yemen'in doğusundaki Hadramevt'in idari merkezi Mukella kentine ziyarette bulundu.

Mukella'nın Nisan 2016'da El-Kaide'den temizlenmesinin ardından gerçekleşen ilk ziyarete BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Gıda Programı (WFP), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve BM Nüfus Fonundan (UNFPA) yetkililer katıldı.

Hadramevt Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet iki gün süren ziyaret kapsamında yerel yönetim yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ayrı ayrı görüşerek, Hadramevt'teki durum ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Heyet ayrıca, Mukella Limanı, Ulusal Mayın Temizleme Merkezi, Sosyal Kalkınma Fonu, İbn-i Sina ve Mukella Kadın ve Çocuk Hastanelerinin yetkilileriyle de bir araya geldi.

Açıklamada, UNICEF'in, Mukella'da DSÖ ofisinin yakınında bir ofis açtığı bilgisi paylaşıldı.

Hadramevt'in idari merkezi Mukella kenti Nisan 2016'da El-Kaide'den kurtarılmıştı.