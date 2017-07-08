BM Önünde Katar Protestosu

Bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı diplomatik abluka, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.



Başkanlığını Ender Demirtaş'ın yaptığı Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneğinin öncülük ettiği gösteriye İsviçre İnsan Hakları Koruma Örgütü, İsviçre Tunus Toplumu Derneği, Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) Gençlik Konseyi, İnsan Hakları Dayanışma Derneği başkan ve üyeleriyle Cezayir, Fas, Tanzanya, Romanya, Filistin ve Mısır gibi ülkelerden yaklaşık 200 kişi katıldı.



İsviçre'deki Türk toplumu mensuplarının ellerinde Türk bayrağıyla destek verdiği gösteriye, İsviçreli Müslümanlar da iştirak etti.



BM ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli" meydanında yapılan konuşmalarda, Katar'a yönelik diplomatik abluka kararının bir an evvel kaldırılması çağrısında bulunuldu.



Konuşmacılar, diplomatik abluka kararından sonra Körfez ülkelerinde 6 bin 474 ailenin temel insan haklarının ihlal edildiğini belirterek, Katar politikasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.



Göstericiler eylem boyunca ellerinde Katar'a karşı abluka kararı alan Arap ülkeleri liderlerini kınayan dövizler taşıdı. Göstericiler, sık sık "Katar'a ambargoya son", "Bağımsız Katar", "Yeter artık yeter", "Al Jazeera kapatılamaz", "Katil Sisi" ve "Özgür Filistin" şeklinde sloganlar attı.



AA muhabirine konuşan Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Demirtaş, "Önce Mısır'da Sisi darbe yaptı. Ardından Türkiye'de kanlı darbe girişimi oldu. En son olarak Katar'a da darbe yapmaya kalkıştılar. 'Yeter artık yeter' diyoruz. Katar'a karşı yapılan bu haksız uygulamanın bir an evvel sona ermesini istiyoruz." dedi.



Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi BM önündeki meydanda bulunan turistler de izledi.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar'ı diplomatik ablukaya alarak tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.