BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu, yıl sonundaki seçimlerin anayasal zeminini tartışmak için toplandı
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BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu, yıl sonundaki seçimlerin anayasal zeminini tartışmak için toplandı

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu, yıl sonundaki seçimlerin anayasal zeminini tartışmak için toplandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlerin anayasal temelinin belirlenmesini tartışmak için yürüttüğü iki günlük oturumu başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun, Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlerin anayasal temelinin belirlenmesini tartışmak için yürüttüğü iki günlük oturumu başladı.

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, video-konferans yöntemiyle toplanan ve iki gün sürecek görüşmelerde, Forum üyelerinden oluşan Hukuk Komitesi'nin parlamento ve başkanlık seçimlerine ilişkin hazırladığı anayasal temel önerisi tartışılacak.

Siyasi Diyalog Forumu'nun Hukuk Komitesi, 7 - 9 Nisan'da toplanarak anayasal temel için 47 maddeden oluşan bir taslak hazırlamıştı. 6 maddesinde çekince olan taslak, çözüme kavuşturulması için 75 kişiden oluşan forum üyelerine sunulmuştu.

Taslaktaki anlaşmazlık noktaları arasında, cumhurbaşkanının seçimi, seçilecek cumhurbaşkanı, başbakan ve hatta bakanlarda çifte vatandaşlık bulunmaması şartı ve de yemin kısmındaki "(17) Şubat Devrimi'nin ilke ve hedeflerine ulaşmak için çabalayacağım" ifadesinin bulunması olarak gösteriliyor.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı. Ayrıca seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere forumun 15 üyesinden oluşan "Hukuk Komitesi" kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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