BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda seçim mekanizması oylamasında çoğunluk sağlanamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda seçim mekanizması oylamasında çoğunluk sağlanamadı

15.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:30
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda seçim mekanizması oylamasında çoğunluk sağlanamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bugünkü oturumunda, ülkenin yeni geçici yürütme otoritesinin seçimi ve adaylık mekanizmasına ilişkin tekliflerin oylanmasında çoğunluk sağlanamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bugünkü oturumunda, ülkenin yeni geçici yürütme otoritesinin seçimi ve adaylık mekanizmasına ilişkin tekliflerin oylanmasında çoğunluk sağlanamadı.

Libya krizine siyasi çözüm bulunması kapsamında düzenlenen forumda, sunulan tekliflerden herhangi birinin kabulü için aranan yüzde 75'lik kabul oyu şartının düşürülmesine ilişkin tekliflerin hiçbiri yeterli oy oranına ulaşamadı.

Katılımcıların 36'sı kabul şartı için aranan yüzde 75'lik oranın yüzde 61'e çekilmesi yönünde oy kullanırken, 14 üye ise bu sayının yüzde 66'ya düşürülmesini istedi. Yapılan oylamada 21 üye ise çekimser kaldı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 4 Aralık'ta telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen oylamada Başkanlık Konseyi Başkanı ve yardımcılarının yanı sıra Başbakanın belirlenmesiyle ilgili sunulan 12 öneriden 3'ü oylamaya sunulmuş ancak bunların hiçbiri gerekli oy oranına ulaşamamıştı.

Bu nedenle UNSMIL, oylamada önerilerin kabulü için aranan yüzde 75'lik kabul şartının düşürülmesi için, yüzde 66 (katılımcıların üçte ikisi) ve yüzde 61 olmak üzere iki teklif sunmuştu.

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forumda, Libya'da genel seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Forumun Tunus görüşmeleri, seçimlere kadar ülkede geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

İlgili Haberler

Muş: 'CHP, seçimden önce 'derman belediyeciliği' diyordu, seçimden sonra bu iş 'vurgun belediyeciliği'ne döndü'
Muş: "CHP, seçimden önce 'derman belediyeciliği' diyordu, seçimden sonra bu iş 'vurgun belediyeciliği'ne döndü"
MGTC seçimi 1 Mart'ta
MGTC seçimi 1 Mart'ta
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Erkan Akçay Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Mbaye Diagne Abdullah Avcı Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya S 400 Ak Parti Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda seçim mekanizması oylamasında çoğunluk sağlanamadı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 22:31:02. #1.15#
title