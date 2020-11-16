BM öncülüğünde bir haftadır Tunus'ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi
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BM öncülüğünde bir haftadır Tunus'ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi

16.11.2020 01:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 01:16
BM öncülüğünde bir haftadır Tunus'ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi

BM öncülüğünde bir haftadır Tunus'ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi.

BM öncülüğünde bir haftadır Tunus'ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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