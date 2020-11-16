BM öncülüğünde bir haftadır Tunus'ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi
16.11.2020 01:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 01:16
BM öncülüğünde bir haftadır Tunus'ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi.
BM öncülüğünde bir haftadır Tunus'ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle ertelendi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir