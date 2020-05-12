BM onay verdi, üretime geçtiler
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BM onay verdi, üretime geçtiler

BM onay verdi, üretime geçtiler Tokat'ta yaşayan sığınmacıların korona virüs salgını dolayısıyla ihtiyaç duyduğu sabun ve maskeler Birleşmiş Milletler projesi kapsamında sığınmacılar tarafından üretiliyor.

12.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:41

BM onay verdi, üretime geçtiler

TOKAT - Tokat'ta yaşayan sığınmacıların korona virüs salgını dolayısıyla ihtiyaç duyduğu sabun ve maskeler Birleşmiş Milletler projesi kapsamında sığınmacılar tarafından üretiliyor.

Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği, İl Göç İdaresi koordinesinde hazırladığı Birleşmiş Milletler Projesi ile sabun ve maske üretimine başladı. Behzat Çarşısında atıl durumda bulunan bir konak proje ofisi olarak değerlendirerek atölyeler kuruldu. İl genelinden sığınmacıların ücret karşılığında çalıştığı projede 1 hafta içerisinde 10 bin maske ve 3 bin sabun üretildi. Doğal sabun yapımında zeytinyağı, saf su ve Sodyum Hidroksit (Kostik) malzemeleri kullanıldı. Belli oranlara yapılan karışım kalıplara döküldü. Birkaç gün kuruması için bekletildikten sonra kalıplardan çıkarılan sabunlar dağıtıma hazır hale getirildi. Üretilen maske ve sabunlar öncelikle kentte yaşayan sığınmacılara, ardından da kamu kurumları ve sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

"BM'ye projemizi gönderdik, desteğimiz çıktı"

Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği Başkanı Fatma Dinçer, İçişleri Bakanlığından "üreten birey umutlu aile" projesini devam ettiriyorduk. Bu arada Covid-19 sürecine girdik. Kursiyerimizin içerisinde tekstil atölyelerinde çalışan sığınmacılar vardı. Bu anlamda 8 kursiyerimize yeni bir proje yaptık. BM'ye projemizi gönderdik, desteğimiz çıktı. Yasal izinlerimizi alarak restore ettirdiğimiz eski bir konakta sabun ve maske atölyesi oluşturduk. 1 hafta içerisinde 10 bin maske ve 3 bin sabun ürettik. Bunları 300 mülteci ailemize dağıttık" dedi.

Maske üretimi yapan Hediye Ahmedi (27), korona virüs önlemleri kapsamında tekstil atölyelerinin kapanması ile birlikte açılan atölyede maske üretimine başladıklarını söyledi. Sabun üretimi yapan Derya Ahmedi ise yaşanan olağan üstü durumda sığınmacılara destek olmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Korona virüsle mücadele kapsamında bizimde bir katkımız olsun istedik. BM, İl Göç idaresi, Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği ile beraber sığınmacılar ve mültecilere dağıtılmak üzere sabun üretiyoruz. Bu işi doğal sabun üretimi yapan bir ustadan öğrendik" diye konuştu.

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BM onay verdi, üretime geçtiler

Kaynak: İHA

Manşet

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