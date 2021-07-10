BM Nüfus Fonu, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla üreme sağlığı hizmetlerinin önemine dikkati çekti
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BM Nüfus Fonu, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla üreme sağlığı hizmetlerinin önemine dikkati çekti

BM Nüfus Fonu, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla üreme sağlığı hizmetlerinin önemine dikkati çekti
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya nüfusu üzerinde kalıcı sonuçları olabileceğini vurgulayarak bu süreçte özellikle sağlık sistemlerinin yetersiz olduğu ülkelerde üreme sağlığı hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların, doğum oranlarında...

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya nüfusu üzerinde kalıcı sonuçları olabileceğini vurgulayarak bu süreçte özellikle sağlık sistemlerinin yetersiz olduğu ülkelerde üreme sağlığı hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların, doğum oranlarında önemli değişikliklere yol açtığına dikkati çekti.

BM Nüfus Fonu'nun, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, büyük ölçüde yüksek gelirli ülkelerden elde edilen verilerin, Avrupa ve ABD dahil olmak üzere bazı ülkelerde Kovid-19 salgınının doğurganlık düşüşünü hızlandırabileceğini gösterdiği belirtildi.

Doğurganlık oranları konusundaki endişelerin arttığına dikkatin çekildiği açıklamada, Türkiye'nin de arasında bulunduğu pek çok Avrupa ülkesinde doğum oranlarında yüzde 10'ün üzerinde keskin bir düşüş olduğu bildirildi.

Açıklamada, BM Nüfus Fonu'nun bu yılki Dünya Nüfus Günü temasında da yer aldığı üzere, "değişen doğurganlık oranlarının çözümünün, herkes için üreme sağlığı ve haklarına öncelik vermek" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, üreme sağlığı hizmetlerinin, sağlık sistemlerinin aşırı yük altında olduğu kriz dönemlerinde de ertelenemeyeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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