BM, nisan ayında siber saldırıya uğradı
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BM, nisan ayında siber saldırıya uğradı

BM, nisan ayında siber saldırıya uğradı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) nisan ayında bilgisayar ağlarının siber saldırıya uğradığını doğruladı.

Birleşmiş Milletler (BM) nisan ayında bilgisayar ağlarının siber saldırıya uğradığını doğruladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM'nin siber saldırıya uğradığı iddialarının doğru olduğunu belirtti.

Nisanda BM'ye yönelik siber saldırılar düzenlendiğini ifade eden Dujarric, BM'nin sık sık siber saldırıların hedefinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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