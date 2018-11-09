BM'nin Yemen Barış Görüşmeleri Planı Ertelendi

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Yemenli taraflar arasında bu ay yapılması planlanan barış görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu.



BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, yaptığı basın açıklamasında, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in bu ay sonuna kadar Yemenli taraflar arasında gerçekleştirmeye çalıştığı barış görüşmeleri planını ertelediğini belirtti.

Müzakerelerin başarılı geçmesi için BM'nin bazı konuların üstesinden gelmeye çalıştığını aktaran Hak, Griffiths'in bu yıl sonuna kadar çatışan tarafları müzakere masasında toplamayı hedeflediğini ifade etti.



Griffiths, geçen ay yaptığı açıklamada, kasım ayı içinde Yemenli taraflar arasında yeni diyalog görüşmeleri başlatmayı planladığını duyurmuştu.



Yemen'de diyalog çabaları



Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.



İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.