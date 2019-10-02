BM'nin Nansen Mülteci Ödülü, Kırgızistan'da 'vatansızlığı' bitiren avukat Ashurov'a verildi

02.10.2019 13:31

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2019 Nansen Mülteci Ödülü'ne, ülkesi Kırkızistan'da 10 binden fazla "vatansız" kişiye vatandaşlık verilmesini sağlayan avukat Azizbek Ashurov'u layik gördü.



Ashurov, "Fergana Vadisi'nin Sınırsız Avukatları" örgütü ile Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Orta Asya'da "vatansız" kalan 10 bin kişinin Kırgız vatandaşlığına geçmesini sağladı. Ashurov ve ekibinin mücadelesiyle Kırgızistan vatansız statüsüne tamamen son veren ilk ülke oldu. Euronews.com'da Görüntüle