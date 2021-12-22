BM'nin, Myanmar'ın Kayin eyaletini uçuşa yasak bölge ilan etmesi istendi

Myanmar'da Karen Ulusal Birliği (KNU), Birleşmiş Milletlerden (BM) Myanmar ordusunun hava saldırılarını durdurmak için Kayin eyaletini uçuşa yasak bölge ilan etmesini talep etti.

DVB sitesinin haberine göre, KNU Kayin eyaleti Lay Kay Kaw kasabasına yönelik olası hava saldırılarını durdurması için BM'ye acil toplanma çağrısında bulundu.

Açıklamada, Myanmar ordusunun bölgedeki sivil halkı hedef alabilecek olası hava saldırılarına karşı Kayin eyaletinin uçuşa yasak bölge ilan edilmesi istendi.

Darbe karşıtı etnik silahlı gruplarla Myanmar ordusu arasındaki çatışmalar artarak devam ederken KNU dün ordunun Lay Kay Kaw'da aşırı güç kullanmasını kınayan bildiri yayımladı.

Söz konusu bildiride, Myanmar ordusunun birliklerini çatışma bölgesinden çekmesi ve bölge siyasetine müdahalesini durdurması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan KNU'dan yapılan açıklamada, yetkilileri çatışmalar nedeniyle sınırı geçerek ülkeyi terk etmek zorunda kalan mültecilere uygun konaklama imkanı sağlamaları çağrısında bulunulurken sığınmacıları ülkeye kabul eden Tayland'a teşekkür edildi.

Bölgede yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle 20 Aralık'ta 4 bin kişinin daha Thaung Yin nehrini geçerek Tayland'a kaçmasıyla yerinden edilen insan sayısının toplam 10 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor.

KNU güçleri, 1,6 milyon insanın yaşadığı dağlık doğu bölgesi için otonomi talebinde bulunan silahlı etnik gruplardan biri olarak biliniyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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