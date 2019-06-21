BM'nin Myanmar'daki soykırımı tetiklemekle suçladığı Facebook, şiddeti önlemek için seferber oldu
BM'nin Myanmar’daki soykırımı tetiklemekle suçladığı Facebook, şiddete karşı seferber oldu
Birleşmiş Milletler'in Myanmar'daki soykırımı tetiklemekle suçladığı Facebook, yaşanılan olumsuz tecrübelerin ardından bütün dünyada şiddet ve soykırımların önüne geçebilmek için seferber oldu
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, çatışmalar yüzünden parçalanan ülkelerdeki şiddet ve soykırımın önüne geçebilmek için yeni ürünleri hizmete sokacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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