BM'nin Myanmar'daki soykırımı tetiklemekle suçladığı Facebook, şiddeti önlemek için seferber oldu

BM'nin Myanmar'daki soykırımı tetiklemekle suçladığı Facebook, şiddeti önlemek için seferber oldu

BM'nin Myanmar’daki soykırımı tetiklemekle suçladığı Facebook, şiddete karşı seferber oldu

BM'nin Myanmar'daki soykırımı tetiklemekle suçladığı Facebook, şiddeti önlemek için seferber oldu

Birleşmiş Milletler'in Myanmar'daki soykırımı tetiklemekle suçladığı Facebook, yaşanılan olumsuz tecrübelerin ardından bütün dünyada şiddet ve soykırımların önüne geçebilmek için seferber oldu

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, çatışmalar yüzünden parçalanan ülkelerdeki şiddet ve soykırımın önüne geçebilmek için yeni ürünleri hizmete sokacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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