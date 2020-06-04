BM'nin Kovid-19'la mücadele için Yemen'e tıbbi yardımları devam ediyor
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BM'nin Kovid-19'la mücadele için Yemen'e tıbbi yardımları devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), bir hafta içerisinde Yemen'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık malzemelerinin yer aldığı üçüncü yardım sevkıyatını ulaştırdı.

BM'nin Kovid-19'la mücadele için Yemen'e tıbbi yardımları devam ediyor
04.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:53

Birleşmiş Milletler (BM), bir hafta içerisinde Yemen'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık malzemelerinin yer aldığı üçüncü yardım sevkıyatını ulaştırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen ofisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 25 solunum cihazı ile 66 kişisel koruyucu ekipman kitinin yer aldığı destek paketinin karşılandığı ifade edildi.

Son yardımlarla BM'nin bölgeye bir hafta içinde üçüncü yardım paketini gönderdiği belirtiliyor.

DSÖ ve Dünya Gıda Programı, 29 Mayıs'ta bölgeye 31 ton tıbbi yardım malzemesi, BM Çocuklara Yardım Fonu da 1 Haziran'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 21 ton sağlık malzemesi göndermişti.

Yemen'deki resmi verilerde, 419 kişinin Kovid-19 hastası olduğu, bunlardan 95'inin hayatını kaybettiği, 17 kişinin iyileştiği belirtiliyor.

Hadramevt'te sel nedeniyle 300'den fazla aile yerinden oldu

Öte yandan Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde meydana gelen şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 313 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 367 ailenin ise selden etkilendiği belirtildi.

El-Islah Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Useyl Cevban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadramevt'te yaşanan sel felaketine ilişkin bilgi verdi.

İlde 367 ailenin selden etkilendiği, 313 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Cevban, Hacer ve Meyfa ilçerinde 100 evin zarar gördüğünü aktardı.

Hadramevt'te meydana gelen şiddetli yağış ve akabinde oluşan sel nedeniyle dün 5'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Ulusal Meteoroloji Merkezi ise El-Mehra, Hadramevt ve Şebva illerinde yağışların devam edeceğini ve Ebyen, Lahic ve Aden illerine de ulaşabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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