BM'nin insani felakete dönüşebilir uyarısı yaptığı çekirge istilası Türkiye sınırında mı? Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası insani bir felakete karşı uyarıda bulunuyor.