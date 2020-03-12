BM'nin insani felakete dönüşebilir uyarısı yaptığı çekirge istilası Türkiye sınırında mı?
Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası insani bir felakete karşı uyarıda bulunuyor.
12.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:57
Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası insani bir felakete karşı uyarıda bulunuyor. Çekirge sürülerinin İran ve Irak'tan sonra Türkiye'ye yöneldiği öne sürülüyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
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