BM'nin hazırladığı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmalar listesine ABD'den tepki

13.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:47

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasının, kurumun "İsrail karşıtı" tutumunu sergilediğini ifade etti.



Söz konusu listenin oluşturulmasında ABD'nin rol almadığını vurgulayan Pompeo, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet tarafından yayınlanan bu liste beni şaşkınlığı uğrattı. Bu olay aslında BM'nin alışa gelmiş İsrail karşıtı tutumunu doğruluyor" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle