BM'nin barışı koruma bütçesinde anlaşamadığı iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM'nin barışı koruma bütçesinde anlaşamadığı iddia edildi

BM'nin barışı koruma bütçesinde anlaşamadığı iddia edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletlere (BM) üye olan ülkelerin gelecek seneye ait barışı koruma bütçesinde anlaşamadığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) üye olan ülkelerin gelecek seneye ait barışı koruma bütçesinde anlaşamadığı iddia edildi.

Diplomatik kaynaklar, Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülkenin gelecek senenin barışı koruma bütçesi üzerinde anlaşamadığını öne sürdü. Şu anki bütçenin süresinin 30 Haziran'da sona ereceği belirtilirken, anlaşmazlığın devam eden tüm misyonların durdurulmasına neden olabileceği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şevval Şahin Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM'nin barışı koruma bütçesinde anlaşamadığı iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 23:52:58. #1.14#

title