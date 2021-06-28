BM'nin barışı koruma bütçesinde anlaşamadığı iddia edildi

Birleşmiş Milletlere (BM) üye olan ülkelerin gelecek seneye ait barışı koruma bütçesinde anlaşamadığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) üye olan ülkelerin gelecek seneye ait barışı koruma bütçesinde anlaşamadığı iddia edildi.

Diplomatik kaynaklar, Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülkenin gelecek senenin barışı koruma bütçesi üzerinde anlaşamadığını öne sürdü. Şu anki bütçenin süresinin 30 Haziran'da sona ereceği belirtilirken, anlaşmazlığın devam eden tüm misyonların durdurulmasına neden olabileceği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı