BM'nin Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Suriye, Lübnan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretlerine başladı
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BM'nin Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Suriye, Lübnan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretlerine başladı

BM'nin Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Suriye, Lübnan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretlerine başladı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Suriye, Lübnan ve Türkiye'ye yedi günlük ziyaretine başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Suriye, Lübnan ve Türkiye'ye yedi günlük ziyaretine başladı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, "Ziyareti sırasında Sayın Griffiths'in üst düzey hükümet yetkilileri ve Suriye, Lübnan ve Türkiye'deki insani yardım ve bağış topluluklarının temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor." denildi.

Griffiths'in ayrıca bu ülkelerdeki mültecilerle de bir araya geleceği belirtilen açıklamada,"Suriye'nin kuzey batısındaki milyonlarca insan için hayati öneme sahip sınır ötesi insani yardım faaliyetlerini görmesi de onun için bir fırsat olacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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